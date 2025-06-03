جابر شارك في اجتماعات METAC: نتطلع إلى استقبالكم في بيروت

وافتتح الوزير جابر المؤتمر الذي ترأسه باعتباره رئيس اللجنة التوجيهية، بكلمة اشار فيها الى انه على مر السنين، لم يقتصر دور لبنان على الاستفادة من برامج بناء القدرات التي يقدمها المركز، بل أسهم أيضاً في توجيه مسارها. وقد أثمرت هذه الشراكة طويلة الأمد عن تكوين جيل من المهنيين اللبنانيين الذين تلقوا التدريب والدعم واكتسبوا من خلالها مهارات تقنية متقدمة، واضاف ان لبنان لا يزال يواجه تحديات اقتصادية ومؤسسية عميقة. ومع ذلك، بقي تعاوننا مع METAC وثيقاً واكد جابر التزام لبنان باستضافة metaC في بيروت العام المقبل، في اجتماع اللجنة التوجيهية لعام 2026.