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جابر شارك في اجتماعات METAC: نتطلع إلى استقبالكم في بيروت

2025-06-03 | 05:09
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جابر شارك في اجتماعات METAC: نتطلع إلى استقبالكم في بيروت
جابر شارك في اجتماعات METAC: نتطلع إلى استقبالكم في بيروت

يشارك وزير المالية ياسين جابر في اجتماعات مركز المساعدة التقنية للشرق الأوسط METAC التابع لصندوق النقد الدولي الذي بدأ أعماله اليوم في القاهرة، والذي يعتبر شريكاً أساسياً في دعم الإصلاحات الاقتصادية في عدد من بلدان الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وافتتح الوزير جابر المؤتمر الذي ترأسه باعتباره رئيس اللجنة التوجيهية، بكلمة اشار فيها الى انه على مر السنين، لم يقتصر دور لبنان على الاستفادة من برامج بناء القدرات التي يقدمها المركز، بل أسهم أيضاً في توجيه مسارها. وقد أثمرت هذه الشراكة طويلة الأمد عن تكوين جيل من المهنيين اللبنانيين الذين تلقوا التدريب والدعم واكتسبوا من خلالها مهارات تقنية متقدمة، واضاف ان لبنان لا يزال يواجه تحديات اقتصادية ومؤسسية عميقة. ومع ذلك، بقي تعاوننا مع METAC وثيقاً واكد جابر التزام لبنان باستضافة metaC في بيروت العام المقبل، في اجتماع اللجنة التوجيهية لعام 2026.
 
جابر شارك في اجتماعات METAC: نتطلع إلى استقبالكم في بيروت

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