عراقجي: ايران تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه والجهود التي يبذلها لانهاء الاحتلال الإسرائيلي

رعت وزارة التربية والتعليم العالي، الحفل الختامي للمؤسسات التربوية التي اعتمدت برامج EdTech Plus للعام الدراسي 2024-2025 الذي نظمه معهد EdTech Plus برئاسة الأستاذ سعد سعد ، على مسرح وزارة التربية والتعليم العالي، بالشراكة مع مصلحة التعليم الخاص ومصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في الوزارة ، في حضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء البروفسورة هيام إسحق ، رئيس مصلحة التعليم الخاص الاستاذ عماد الاشقر، رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة السيدة صونيا الخوري ،والمستشار الإعلامي لوزيرة التربية ألبير شمعون ، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات التربوية.