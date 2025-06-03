عراقجي: مستعدون لإعادة إعمار لبنان.. وندعم استقلاله وسيادته
أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، استعداد الشركات الإيرانية للمساهمة في جهود إعادة إعمار لبنان، “في حال طلبت الحكومة اللبنانية ذلك”، مشددًا على أن إيران “تدعم استقلال لبنان وسيادته ووحدة أراضيه، والجهود التي يبذلها لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”.
وأضاف عراقجي: “نؤكد عزمنا مواصلة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين إيران ولبنان”.
وقال: نتطلّع إلى علاقات تُبنى على المصالح المتبادلة مع لبنان وعدم التدخّل في الشؤون الداخلية مضيفاً: بإمكان لبنان أن يعتمد على إيران بخصوص الجهود التي يبذلها في تحرير الأرض وإعادة الاعمار.