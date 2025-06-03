هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟

وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى ارتفاع سعر المازوت وتأثيره المباشر على كلفة إنتاج الرغيف. وأوضح الاتحاد أنّ الحكومة تعمل بما يخدم المصلحة العامة، فيما طالب الوزير البساط بالحفاظ على سعر ووزن ربطة الخبز كما هو.

ودعا الوزير كافة الأطراف المعنية إلى التعاون مع هذا التوجه، مؤكداً أنّ "الشعب اللبناني يستحق الدعم"، وأن هذه الخطوة تماشيًا مع سياسة الحكومة. وأبدى البساط تضامنه مع الحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تعاوناً من جميع اللبنانيين لما فيه مصلحة الوطن.