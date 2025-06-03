هل من زيادة على سعر ربطة الخبز؟
أعلن اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان في بيان رسمي، أنّ وفداً من الاتحاد ضم رئيسه ناصر سرور وأمين السر نعيم الخواجة اجتمع مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط، بحضور مدير عام الحبوب والشمندر السكري عصام أبو جودة، لمناقشة أوضاع قطاع صناعة الرغيف.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى ارتفاع سعر المازوت وتأثيره المباشر على كلفة إنتاج الرغيف. وأوضح الاتحاد أنّ الحكومة تعمل بما يخدم المصلحة العامة، فيما طالب الوزير البساط بالحفاظ على سعر ووزن ربطة الخبز كما هو.
ودعا الوزير كافة الأطراف المعنية إلى التعاون مع هذا التوجه، مؤكداً أنّ "الشعب اللبناني يستحق الدعم"، وأن هذه الخطوة تماشيًا مع سياسة الحكومة. وأبدى البساط تضامنه مع الحكومة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد، والتي تتطلب تعاوناً من جميع اللبنانيين لما فيه مصلحة الوطن.