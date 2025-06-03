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محليات

وزارة التربية ترعى عروض التميز والابتكار لتلامذة EdTech Plus في المدارس الخاصة

2025-06-03 | 11:00
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وزارة التربية ترعى عروض التميز والابتكار لتلامذة EdTech Plus في المدارس الخاصة
وزارة التربية ترعى عروض التميز والابتكار لتلامذة EdTech Plus في المدارس الخاصة

رعت وزارة التربية والتعليم العالي، الحفل الختامي للمؤسسات التربوية التي اعتمدت برامج EdTech Plus للعام الدراسي 2024-2025 الذي نظمه معهد EdTech Plus برئاسة الأستاذ سعد سعد ، على مسرح وزارة التربية والتعليم العالي، بالشراكة مع مصلحة التعليم الخاص ومصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة في الوزارة ، في حضور رئيسة المركز التربوي للبحوث والانماء البروفسورة هيام إسحق ، رئيس مصلحة التعليم الخاص الاستاذ عماد الاشقر، رئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة السيدة صونيا الخوري ،والمستشار الإعلامي لوزيرة التربية ألبير شمعون ، وعدد كبير من ممثلي المؤسسات التربوية.


ثم تحدثت رئيسة المركز التربوي للبحوث والإنماء البروفسورة هيام إسحق فوجهت الشكر والتقدير إلى الرئيس التنفيذي لمعهد EDTECH PLUS  الأستاذ سعد سعد ،وقالت : إننا نبني مناهجنا وخططنا التربوية من اجل تلامذتنا ، ونعتبرهم شركاء في هذه الورشة ، ونتطلع إلى تلبية تطلعاتهم لتأتي المناهج مواكبة للتطوير العالمي والتشجيع على الإبتكار والانفتاح على لغات العالم وثقافاته .
وإننا نلتقي مع الأستاذ سعد سعد في السعي إلى رفع مستوى التعليم ، والتكامل بين القطاعين العام والخاص في هذه المهمة النبيلة الهادفة إلى تحقيق الجودة وجعل الأنشطة جزءا لا يتجزا من التعليم .

ثم تحدث الرئيس التنفيذي لمعهد EdTech Plus الأستاذ سعد سعد فأشار إلىأن تطوير التعليم يبدأ عندنا من المتعلم وما يحب وما يختار ، فهو يمضي الكثير من وقته على الأجهزة الذكية ،  لذا قررنا في EdTech Plus  أن نعلّمه من خلال الشيء الذي يحبه ، ومن خلال أي جهاز إلكتروني يمكن ان نعلمه ، لكي يكون متعدد اللغات، فيصبح مواطنا عالميا منفتحا ، متمكنا من البرمجة والذكاء الإصطناعي واستخدام التكنولوجيا لتنمية قدراته، ما يتيح له أن يتفوق في مدرسته  وفي حياته  بصورة عامة، ويستطيع أن يبتكر شيئا لمجتمعه، لأهله، ولبلده، ومهمتنا هي أن نعطي كل تلميذ قوة الانطلاق والأساس المتين ليبني مستقبله.
في  EdTech Plus، رؤيتنا واضحة من خلال منصة تعليمية مفتوحة على العالم، وتوفير تعليم مختلف، يسبق العصر، ويعدّ تلامذة مستعدين أن يبتكروا ويقودوا التغيير.
نريد بناء وطن يصبح مصدّرا للإبداع، وليس مستوردا للأفكار.إننا نرفع راية عصر ما بعد الذكاء الاصطناعي، ونحن نعمل  بهذا الاتجاه من لبنان، ولندن، ودول عدة .

كذلك تحدث رئيس مصلحة التعليم الخاص الأستاذ عماد الأشقر فأشار إلى أهمية تقدير الذات ،إذ ان اولادنا قدموا عروضا رائعة بإمكانات محدودة ، ونحن نتطلع إلى إعداد جيل منتج من خلال مؤسساتنا التربوية التي تعمل بتكامل بين القطاعين الرسمي والخاص ، فقد كان لنا مع الأستاذ سعد سعد تاريخ طويل من تطوير التعليم على مدى واحد وثلاثين عاما ، ونفرح اليوم ببلوغ مرحلة إدخال الذكاء الإصطناعي إلى الأنشطة التربوية ومن خلال المناهج وإبتكارات التلامذة ، وقد أعطت هذه المبادرة اليوم الفرصة لأبنائنا ، لتحقيق أحلامهم بالتقدم إلى اعلى المستويات في التكنولوجيا .

ثم تحدثت رئيسة المصلحة الثقافية والفنون الجميلة السيدة صونيا الخوري فقالت:  لقد جاءت مبادرة EdTech Plus لتفتح هذه النّافذة، فكانَتْ دعوة وزارة التّربية والتّعليم العالي إلى المدارس الرّسميّة والخاصّة لاعتماد برامجها، يقينًا منها بضرورة تحديث المنظومة التّعليميّة، وتزويد تلامذتنا بالمهارات الّتي تؤهّلهم لخوض غِمار المستقبل بثقةٍ وكفاءةٍ.
   إنّنا، كمصلحة الشّؤون الثّقافيّة والفنون الجميلة ، نرى في هذا المشروع نموذجًا حيًّا لما يمكن أن تُنجزه الشّراكة الواعية بيْنَ القطاعيْن العامّ والخاصّ، حين تُبنى على الرّؤية والمِهنيّة والالتزام. لقد شكّل هذا البرنامج فرصة حقيقيّة لمؤسّساتنا التّربوية كي تختبر تعليمًا مختلفًا، تعليمًا يدمج التّكنولوجيا بالمعرفة، ويُنمّي لدى التّلامذة مهارات التّفكير النّقديّ، والعمل الجماعيّ، والتّواصل الفعّال.
 
وتخلّل الحفل عرض فيديو للمشاريع النهائية للتلامذة في مجالات الذكاء الاصطناعي، البرمجة، الروبوتات، والعلوم التطبيقية، ، وتسليط الضوء على طاقات التلامذة الابتكارية وجهوزيتهم لمواجهة تحديات المستقبل.
وزارة التربية ترعى عروض التميز والابتكار لتلامذة EdTech Plus في المدارس الخاصة

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