قبيسي: لردم الخلافات والانطلاق من جديد

دعا النائب هاني قبيسي الى "طي يوم الانتخابات البلدية والاختيارية، ونردم يوم الخلافات وننطلق من جديد بعلاقات طيبة مع الجميع، لننهي يوم التنافس وننطلق من خلاله الى يوم المحبة والتكافل".



وقال خلال احتفال تكريمي أقيم في النبطية للمجالس البلدية المنتخبة في الكفور وكفررمان وحبوش: "نلتقي اليوم مع الاحبة الذين تقدموا ليكونوا في خدمة أهلنا في المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة، من شباب وهبوا انفسهم خلال هذه الفترة الصعبة التي يمر بها وطننا بشكل عام والجنوب بشكل خاص، في واقع اقتصادي صعب، انبرى هؤلاء الشباب ليتحملوا المسؤولية في القرى المنتخبين فيها، فعملنا السياسي هو لخدمة الانسانية والعمل البلدي هو لخدمة اهلنا في قرانا الصامدة، في وجه غطرسة العدو الصهيوني".

واعتبر أن "تحملهم المسؤولية هو جرأة حقيقية نهنئ الجميع عليها، وانتم اليوم امام مسؤوليات كبيرة تشارك العمل السياسي، وعلينا جميعا أن نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا امام شعبنا الذي ضحى وصمد، وأعطى كل ما يملك في سبيل هذا الوطن ليحمي الحدود وليكون لبنان سيدا حرا مستقرا".

أضاف: "انا اعي تماما بأن الواقع الاقتصادي صعب والامكانات المتوفرة للمجالس البلدية شحيحة، الا أن الثقة التي منحكم اياها الناس هي محط ثقة بكم، وعلينا ان ننتج من خلالها تعاونا بين المجالس البلدية وكل الفاعليات على مستوى القرى والبلدات، ليكون هذا الاندماج بين المجالس البلدية واصحاب القدرات من شباب مقيمين ومغتربين".

تابع: "نأمل أن تكون خطواتكم المقبلة على قدر المسؤولية التي اولاكم اياها اهلنا ومجتمعنا لتشكلوا عنوانا اساسيا هو التنمية التي نحن في أمس الحاجة اليها على مساحة الجنوب، فتتكاتف الجهود بين كل الأطراف على الساحة، إن كان على مستوى سياسي أو اقتصادي، للنهوض ببلداتنا، ونحن الى جانبكم دائما وسنقوم بكل ما نستطيع من خلال مواقعنا لتتمكن كل البلديات من النهوض والاستمرار".

ودعا الى "التعاون مع كل ابناء البلدات لطي يوم الانتخابات وردم يوم الخلافات، لننطلق من جديد بعلاقات طيبة مع الجميع ممن ترشحوا على لوائح اخرى، فاليوم أصبحت النتائج خلفنا وعلينا أن ننطلق بمصالحات وعلاقات طيبة في كل البلدات، لننهي يوم التنافس وننطلق من خلاله الي يوم المحبة والتكافل، فنحن بحاجة إلى التكاتف والتعاون لأننا امام عدو متغطرس يريد النيل من ثقافتنا وعلينا أن نحاربه بتكاتفنا ولنضع أنفسنا جميعا الى جانب الدولة لحماية حدودنا، ونمارس كبلديات الانماء وعلى الدولة ممارسة السيادة عبر حماية حدودها لكي نتمكن من مواجهة العدو".

تخلل الاحتفال كلمة للمفتي في المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى السيد علي مكي شدد فيها على "دور المجالس البلدية في خدمة الناس التي هي من صلب ديننا وشريعتنا".