لقاء بين نعيم قاسم وعراقجي.. حزب الله مقتنع بنهضة لبنان!

استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير خارجية ايران عباس عراقجي، بحضور السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، وتمَّ التداول في أوضاع المنطقة.
حيثُ أكد وزير الخارجية على أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان واهتمام ايران بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة الاحترام المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين.
وقد جدَّد قاسم الشكر لايران وخامنئي، والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته.
كما أكد على أهمية دور إيران الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها. وبيَّن لوزير الخارجية قناعة حزب الله وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه.