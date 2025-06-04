لقاء بين نعيم قاسم وعراقجي.. حزب الله مقتنع بنهضة لبنان!

استقبل الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم وزير ‏خارجية ايران‏ عباس عراقجي، بحضور ‏السفير الايراني في لبنان مجتبى أماني، وتمَّ التداول في أوضاع ‌‏المنطقة.

حيثُ أكد وزير الخارجية على أهمية العلاقات الثنائية مع لبنان ‏واهتمام ايران بمساعدة لبنان والوقوف إلى جانبه ‏في الأمور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية على قاعدة ‏الاحترام ‏المتبادل وتعزيز التعاون بين البلدين.‏

وقد جدَّد قاسم الشكر لايران وخامنئي، ‏والرئاسة والحكومة والشعب الإيراني على ‏الدعم المستمر للشعب اللبناني ومقاومته.

كما أكد على أهمية دور ‏إيران ‏الإيجابي في المنطقة ودعمها للمقاومة الفلسطينية وشعبها. وبيَّن لوزير ‏الخارجية قناعة حزب الله ‏وعمله الدؤوب لنهضة لبنان واستقراره ‏وسيادته وطرد الاحتلال من أراضيه.‏