ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة.. إليكم طقس الأيام المقبلة

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس ربيعي معتدل مع درجات حرارة دون معدلاتها الموسمية يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط ، حتى يوم الخميس حيث تتأثر المنطقة بكتل هوائية حارة نسبيا مصدرها شبه الجزيرة العربية تؤدي الى ارتفاع ملموس بدرجات الحرارة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، زحلة بين 16 و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتكوّن الضباب على المرتفعات المتوسطة اعتبارا من بعد الظهر.

الخميس:

قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خصوصا في الداخل و على المرتفعات حيث تعود الى معدلاتها المومسية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل وضباب على المرتفعات المتوسطة.

الجمعة:

قليل الغيوم مع استمرار الارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية مع بقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر.

السبت:

قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكون الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة، في الداخل من 17 الى 33 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا ، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 10 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 60 و 80 %.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 23 درجة.

-الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,45