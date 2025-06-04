خلاف المجلس البلدي في طرابلس.. ميقاتي يُعلّق!

تعقيباً على ما يتم تداوله إعلامياً عن موضوع المجلس البلدي في مدينة طرابلس والخلافات التي افضت الى استقالة 12 عضواً، يهمني توضيح الاتي:

منذ اليوم الاول لانطلاقة التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية، اعلنت أنني على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودعوت الى ابقاء هذا الاستحقاق في اطاره الانمائي بعيدا عن التدخلات السياسية، وهذا الامر شددت عليه أمام جميع منْ تواصلوا معي في هذا الشأن.

إن من تم انتخابهم للمجلس البلدي هم على قدر المسؤولية والعزم لخدمة المدينة واهلها، من هنا مناشدتي لهم جميعا تجاوز الخلافات الحاصلة وتقريب وجهات النظر في ما بينهم، فالتنوّع ضروري ويعطي دفعاً اضافياً للعمل البلدي والانماء المطلوب.