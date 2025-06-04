الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

خلاف المجلس البلدي في طرابلس.. ميقاتي يُعلّق!

2025-06-04 | 05:58
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
خلاف المجلس البلدي في طرابلس.. ميقاتي يُعلّق!
خلاف المجلس البلدي في طرابلس.. ميقاتي يُعلّق!

صدر عن الرئيس نجيب ميقاتي البيان الاتي:

تعقيباً على ما يتم تداوله إعلامياً عن موضوع المجلس البلدي في مدينة طرابلس والخلافات التي افضت الى استقالة 12 عضواً، يهمني توضيح الاتي:

منذ اليوم الاول لانطلاقة التحضيرات للانتخابات البلدية والاختيارية، اعلنت أنني على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ودعوت الى ابقاء هذا الاستحقاق في اطاره الانمائي بعيدا عن التدخلات السياسية، وهذا الامر شددت عليه أمام جميع منْ تواصلوا معي في هذا الشأن.

إن من تم انتخابهم للمجلس البلدي هم على قدر المسؤولية والعزم لخدمة المدينة واهلها، من هنا مناشدتي لهم جميعا تجاوز الخلافات الحاصلة وتقريب وجهات النظر في ما بينهم، فالتنوّع ضروري ويعطي دفعاً اضافياً للعمل البلدي والانماء المطلوب.

 
 
 
 
خلاف المجلس البلدي في طرابلس.. ميقاتي يُعلّق!

محليات

نجيب ميقاتي

طرابلس

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مراسل الجديد: انتخاب الياس بعينو رئيساً لاتحاد بلديات كسروان الفتوح
القمة الروسية - العربية الأولى.. الرئيس عون يتلقى دعوة من بوتين!

اقرأ ايضا في محليات

بالصور: حواجز... و"الفيميه" ممنوع!
10:41

بالصور: حواجز... و"الفيميه" ممنوع!

نفّذت عناصر قوى الأمن الداخلي حملة أمنية في مدينة بعلبك، أسفرت عن قمع عدد من مخالفات السير، شملت نزع الزجاج الداكن، ومصادرة عدد من الدراجات النارية و"التوك توك" غير المرخصة، إضافة إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين

10:41

بالصور: حواجز... و"الفيميه" ممنوع!

نفّذت عناصر قوى الأمن الداخلي حملة أمنية في مدينة بعلبك، أسفرت عن قمع عدد من مخالفات السير، شملت نزع الزجاج الداكن، ومصادرة عدد من الدراجات النارية و"التوك توك" غير المرخصة، إضافة إلى تنظيم محاضر ضبط بحق المخالفين

لإخلاء قصر العدل فوراً.. والسبب!
10:22

لإخلاء قصر العدل فوراً.. والسبب!

طلب وزير العدل عادل نصّار من القاضية ميرنا بيضا إخلاء قصر العدل في بعبدا فوراً وإقفاله مؤقتاً، بعد تقرير لوزارة الأشغال أكد أن المبنى غير آمن إنشائياً ويشكّل خطراً على السلامة العامة.

10:22

لإخلاء قصر العدل فوراً.. والسبب!

طلب وزير العدل عادل نصّار من القاضية ميرنا بيضا إخلاء قصر العدل في بعبدا فوراً وإقفاله مؤقتاً، بعد تقرير لوزارة الأشغال أكد أن المبنى غير آمن إنشائياً ويشكّل خطراً على السلامة العامة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025