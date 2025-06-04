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محليات

"محور الممانعة مستمر بالتمييع وتأجيل جمع السلاح".. بيان لجعجع!

2025-06-04 | 06:37
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&quot;محور الممانعة مستمر بالتمييع وتأجيل جمع السلاح&quot;.. بيان لجعجع!
"محور الممانعة مستمر بالتمييع وتأجيل جمع السلاح".. بيان لجعجع!

صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان التالي:

يوما بعد يوم يتأكد أكثر فأكثر أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني والذي كان مقرراً البدء بجمعه اعتباراً من منتصف حزيران الحالي. من جهة أخرى، تتولى جماعة الممانعة تحريض بعض الفصائل الفلسطينية الثانوية لرفع الصوت رفضاً لتسليم السلاح تحت ألف حجة وحجة.

إن الحكومة اللبنانية مدعوة للسير قدماً بجمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت بدءا من منتصف الشهر الحالي بشكل جدي وعلني وحاسم، واستتباع هذه الخطوة بجمع سلاح المخيمات في الشمال والبقاع، وبعدها في الجنوب، وبالتوازي، وضع خطة زمنية لجمع كل سلاح لبناني غير شرعي، على مدى الأشهر القليلة المقبلة.

إن كل تأخير او تمييع او تباطؤ في هذا المجال سيُظهر الحكومة بمظهر غير جدي، وسيضرب انطلاقة العهد، وسيعيد لبنان إلى ما كان كان عليه، لا سمح الله، في السنوات العشرين الأخيرة. إن التأخُّر في قيام دولة فعلية في لبنان يعني إبقاء لبنان معزولا، خصوصا عن أصدقائه العرب، ويعني ترك لبنان لمصيره، ويعني عدم الحصول على أي مساعدات إن لإعادة الإعمار أو لإعادة استنهاض الاقتصاد اللبناني.

ولذلك، ليس من حق أحد ان يُبقي مصير الشعب اللبناني معلَّقا على أهوائه ونظرياته التي أثبتت السنوات والتجارب فشلها الذريع. إن رئيس الجمهورية والحكومة مدعوّان إلى استدراك ما يحصل، والبدء بخطوات جدية على صعيد تثبيت لبنان كدولة فعلية تحتكر وحدها السلاح ويكون لها قرار الحرب والسلم على غرار أي دولة طبيعية وسويّة في هذا العالم.

 
 
 
"محور الممانعة مستمر بالتمييع وتأجيل جمع السلاح".. بيان لجعجع!

محليات

سمير جعجع

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