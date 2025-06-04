الرئيس عون: للإبتعاد عن الزواريب الطائفية والمذهبية والزبائنية التي دمرت لبنان

"ان علاقات الصداقة التقليدية تربط روسيا بدول منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. نتعاون بنشاط في مجالات عديدة ونقف معا من اجل بناء نظام عالمي عادل ومتعدد الأقطاب وقائم على المساواة الحقيقية وسيادة القانون الدولي وخال من جميع اشكال التمييز والهيمنة.

ليس هناك شك في ان تعزيز التعاون المثمر وتنسيق الجهود لحل القضايا الراهنة على الاجندة الإقليمية والدولية يتماشى مع مصالح شعبينا. في هذا الصدد، اود ان أدعوكم الى المشاركة الشخصية في القمة الروسية العربية الأولى التي ستعقد في موسكو في 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2025. ننطلق من ان هذا اللقاء الأول من نوعه على اعلى مستوى وضمن هذا الإطار سيوفر فرصة ممتازة للنظر بالتفصيل في آفاق العمل المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية التكنولوجية والإنسانية وغيرها". وأعرب الرئيس الروسي عن امله في ان يحضر الرئيس عون القمة متطلعاً الى " حوار بنّاء خلال القمة".

واستقبل الرئيس عون السيد جهاد بيطار رئيس La French Tech Beirut مع وفد شركات Viva Tech 2025 وهي مجموعة من الشركات الناشئة والمنظمات التي تدعمها، الذي لفت الى ان المجموعة قررت إعادة النهوض بالعلامات التجارية اللبنانية ووضع البلد على خارطة العالم في مجال التكنولوجيا وذلك فور توقف الحرب عليه. ووضع بيطار الرئيس عون في أجواء قرار المجموعة فتح جناح لبنان على مساحة 100 متر مربع في احد اكبر تجمع للتكنولوجيا في العالم في فيفاتيك في باريس الذي تنطلق اعماله في الفترة الممتدة من 11 الى 14 الشهر الحالي، وتشارك فيه 20 شركة ناشئة وست منظمات داعمة لها . وكشف ان وزير المهجرين والدولة لشؤون التكنولوجيا الدكتور كمال شحادة سيرافق الوفد لا سيما وان عددا من الشركات تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي.

وختم بالإشارة الى "اننا عملنا بالاتحاد معا لتنظيم هذا الجناح وهو ما يشكل مصدر فخر واعتزاز لنا".

وشارك مع الوفد رئيس المعهد العالي للاعمال السيد MAXENCE DUAULT ممثلا غرفة التجارة اللبنانية الفرنسية التي ساعدت في التنظيم والتمويل.

ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، معتبرا ان اللبناني يبدع أينما يحل ما يفسر وجود بصمته الواضحة في مختلف المجالات في بلاد الانتشار، "وهذا هو مصدر اعتزازنا ". وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة الاستثمار في الثروة الفكرية، معتبرا انه "لولا هذه الطاقات التي تمثلونها والقطاع الخاص الجبار والمؤمنين بهذا البلد لما تمكن لبنان من الصمود في ظل الازمات والتحديات التي مر بها".

ودعا الرئيس عون الوفد الى الابتعاد عن الزواريب الطائفية والمذهبية والزبائنية التي دمرت لبنان ذلك ان "الدولة هي الحامية للجميع ولكل الطوائف وليس العكس". وقال:" ان التأخير في المضي بالحكومة الرقمية ما هو الا نتيجة رغبة البعض بإبقاء الفساد قائما معيدا التأكيد على ان لبنان ليس مفلسا بل مسروقا "وغناه لا ينحصر بالغنى المادي فحسب بل هو في وجود العقول المبدعة من ابنائه" . وشدد على ان الفساد هو ما أوصل لبنان الى ما هو عليه، لافتا الى ان محاربته تتم من خلال عدة طرق وفي مقدمها الحكومة الرقمية ووجود قضاء نزيه وعادل يحاسب المرتكبين.

وفي الختام، تمنى الرئيس عون للوفد التوفيق في كل مشاريعه المستقبلية، مثنيا على ما يقوم به في رفع اسم لبنان عاليا.

الى ذلك، استقبل الرئيس عون السفير الأميركي السابق في لبنان ديفيد هيل واجرى معه جولة افق تناولت التطورات الأخيرة في لبنان والوضع في المنطقة.

رئيسة المجلس التنفيذي في الاونيسكو

واستقبل الرئيس عون رئيسة المجلس التنفيذي في منظمة الاونيسكو السيدة فيرا خوري لاكوي التي تداولت مع رئيس الجمهورية في عدد من المواضيع المتصلة بعمل المنظمة.

وفي قصر بعبدا، رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس الذي عرض مع الرئيس عون الواقع الاقتصادي الراهن في لبنان بعد انطلاق مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية.