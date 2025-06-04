في الجنوب.. حريق كبير يطال بلدات عدة ومناشدات من الأهالي!

أفاد مراسل الجديد، أنه "لليوم الثاني على التوالي اندلع حريق كبير في مكب نفايات عشوائي في الاطراف الغربية - الجنوبية لبلدة دير الزهراني في قضاء النبطية، مما أدى إلى تصاعد كثيف لسحب من الدخان الكثيف الذي حمل روائح كريهة وسامة و التي انتشرت فوق بلدات كفرجوز، مدينة النبطية، حبوش، الكفور ، وسط حال من الاستياء والتذمر لدى الاهالي".