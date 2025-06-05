من سيتولى متابعة الملف اللبناني خلفاً لأورتاغوس؟ (أسرار اللواء)

تقدم النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا اليوم، بسؤال خطي إلى الحكومة اللبنانية عبر رئاسة مجلس النواب، استنادا إلى المادة ١٢٤ من النظام الداخلي، وطالبا بـ"توضيحات في شأن القرار رقم ٦ الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ٢٩ أيار ٢٠٢٥، والذي قضى باعتماد أسعار المحروقات السائلة، وفقا للقيمة السائدة في ٨ شباط ٢٠٢٥، مع إدراج الفارق الناتج ضمن خانة المعاملات الجمركية بشكل ثابت في الجداول المستقبلية".