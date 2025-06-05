من سيتولى متابعة الملف اللبناني خلفاً لأورتاغوس؟ (أسرار اللواء)

تقدم النائبان ملحم خلف ونجاة عون صليبا اليوم، بسؤال خطي إلى الحكومة اللبنانية عبر رئاسة مجلس النواب، استنادا إلى المادة ١٢٤ من النظام الداخلي، وطالبا بـ"توضيحات في شأن القرار رقم ٦ الصادر عن مجلس الوزراء بتاريخ ٢٩ أيار ٢٠٢٥، والذي قضى باعتماد أسعار المحروقات السائلة، وفقا للقيمة السائدة في ٨ شباط ٢٠٢٥، مع إدراج الفارق الناتج ضمن خانة المعاملات الجمركية بشكل ثابت في الجداول المستقبلية".
صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:
إنعقد امس، اللقاء المنتظر بين رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وكتلة الوفاء للمقاومة برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد والاعضاء النواب: حسين الحاج حسن، أمين شري، ابراهيم الموسوي وحسن فضل الله وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة وفي مسألة عملية اعادة الاعمار.