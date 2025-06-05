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محليات

من سيتولى متابعة الملف اللبناني خلفاً لأورتاغوس؟ (أسرار اللواء)

2025-06-05 | 00:33
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من سيتولى متابعة الملف اللبناني خلفاً لأورتاغوس؟ (أسرار اللواء)
من سيتولى متابعة الملف اللبناني خلفاً لأورتاغوس؟ (أسرار اللواء)

كتبت صحيفة اللواء في أسرارها التالي:

"تحدثت مصادر دبلوماسية عن أن السفير الأميركي الجديد، المقرَّب من الرئيس الأميركي ترامب، ميشال عيسى سيتولى متابعة الملف اللبناني خلفاً لأورتاغوس".
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محليات

ميشال عيسى

أميركا

أورتاغوس

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