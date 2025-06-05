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الرئيس عون وقّع على مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي من تاريخ 5 حزيران 2025 حتى 20 تشرين الأول 2025
2025-06-05 | 10:11
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الرئيس عون وقّع على مرسوم دعوة مجلس النواب الى عقد استثنائي من تاريخ 5 حزيران 2025 حتى 20 تشرين الأول 2025
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