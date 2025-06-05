الرئيس سلام: الغارات الإسرائيلية استهداف ممنهج للبنان
دان رئيس مجلس الوزراء نواف سلام بشدّة التهديدات والاستهدافات الإسرائيلية المتكررة للبنان، لا سيما في الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبراً أنها تشكل استهدافاً ممنهجاً ومتعمدًا لأمن لبنان واستقراره واقتصاده، خصوصاً عشية الأعياد والموسم السياحي.
وأكد الرئيس سلام أن "هذه الاعتداءات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة اللبنانية وللقرار 1701"، مشدداً على أن "ما يجري يعرّض المدنيين والبنية التحتية والأمن الوطني لخطر جسيم ومرفوض".
وطالب سلام المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته لردع إسرائيل عن مواصلة اعتداءاتها، وإلزامها بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.