شاهد لحظة الغارة على بلدة عين قانا قضاء النبطية

لحظة الغارة على بلدة عين قانا قضاء النبطية pic.twitter.com/GF6VclfsdT
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 5, 2025
لحظة الغارة على بلدة عين قانا قضاء النبطية pic.twitter.com/GF6VclfsdT
صدر عن التيار الوطني الحر البيان الاتي :
علّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة بيروت، لا سيما في الضاحية الجنوبية، وما رافقه من رسائل صوتية أثارت الذعر في عين قانا ومختلف قرى وبلدات الجنوب، مؤكدًا أنّ "ما جرى يشكّل استباحة جديدة للسيادة اللبنانية ولقرارات الشرعية الدولية، وهو عدوان غاشم على قلب الوطن، لا يمكن السكوت عنه".