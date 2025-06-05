شاهد لحظة الغارة على بلدة عين قانا قضاء النبطية

علّق رئيس مجلس النواب نبيه برّي على العدوان الإسرائيلي الذي استهدف محيط العاصمة بيروت، لا سيما في الضاحية الجنوبية، وما رافقه من رسائل صوتية أثارت الذعر في عين قانا ومختلف قرى وبلدات الجنوب، مؤكدًا أنّ "ما جرى يشكّل استباحة جديدة للسيادة اللبنانية ولقرارات الشرعية الدولية، وهو عدوان غاشم على قلب الوطن، لا يمكن السكوت عنه".



