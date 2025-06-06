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محليات

قيادة الجيش: فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته باشرت القيادة التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو

2025-06-06 | 03:25
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قيادة الجيش: فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته باشرت القيادة التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو
قيادة الجيش: فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته باشرت القيادة التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو

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قيادة الجيش: فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته باشرت القيادة التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو

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Aljadeed
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