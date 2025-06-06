الحدث - فيصل الصايغ - الحلقة الكاملة

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار أن الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت عشية عيد الأضحى تُعدّ "جريمة حرب موصوفة"، هدفها ضرب الاستقرار الداخلي وتعطيل فرص التعافي الاقتصادي.
في تطور خطير عشية عيد الأضحى المبارك، شن العدو الإسرائيلي، فجر الأحد، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مستخدمة صواريخ ارتجاجية خارقة للتحصينات، ما أدى إلى هزات عنيفة شعر بها السكان في العاصمة والمناطق المجاورة، وأثار حالة من الهلع والخوف بين المدنيين.
جالت مراسلة "الجديد" في الضاحية الجنوبية و"مدينة للترفيه والألعاب"، ونقلت أجواء الأهالي والناس بعد الغارات الإسرائيلية التي استهدفت المنطقة أمس.شاهد الفيديو: