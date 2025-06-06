الحدث - فيصل الصايغ - الحلقة الكاملة

في تطور خطير عشية عيد الأضحى المبارك، شن العدو الإسرائيلي، فجر الأحد، سلسلة غارات عنيفة استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت، مستخدمة صواريخ ارتجاجية خارقة للتحصينات، ما أدى إلى هزات عنيفة شعر بها السكان في العاصمة والمناطق المجاورة، وأثار حالة من الهلع والخوف بين المدنيين.



