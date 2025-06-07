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محليات

هيئة البث الإسرائيلية: الجيش اللبناني لم يتصرّف ضد "مسيّرات" الحزب

2025-06-07 | 03:37
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هيئة البث الإسرائيلية: الجيش اللبناني لم يتصرّف ضد &quot;مسيّرات&quot; الحزب
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش اللبناني لم يتصرّف ضد "مسيّرات" الحزب

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن مصادر لم تُسمّها، أنّ "الجيش اللبناني كان على علم مسبق بمواقع تصنيع الطائرات المسيّرة التابعة لحزب الله في العاصمة بيروت، لكنه لم يتّخذ أي إجراء".
وبحسب هذه المصادر، فإن "الجيش اللبناني أُبلغ قبل نحو أسبوع من تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة ضربات جوية استهدفت مساء الخميس الماضي عدة مبانٍ في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت، وذلك بعد إصدار تحذيرات بإخلاء تلك المواقع".

وأوضحت المصادر العسكرية الإسرائيلية أن "الغارات استهدفت منشآت تحت الأرض تابعة لوحدة الطائرات المسيّرة في حزب الله، المعروفة باسم "الوحدة 127"، وهي منشآت مخصصة لتصنيع المسيّرات".
وكان قد صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، يوم أمس الجمعة، البيان الآتي:
"دأب العدو الإسرائيلي في المرحلة الأخيرة على تصعيد اعتداءاته ضد لبنان مستهدفًا مواطنين وأبنية سكنية ومنشآت في مناطق مختلفة، وآخرها استهداف مواقع في ضاحية بيروت الجنوبية والجنوب ليل أمس، بالتوازي مع احتلاله أراضيَ لبنانية ومواصلته خروقاته التي تحولت إلى عدوان يومي على سيادة لبنان، غير مكترث لآلية وقف إطلاق النار وجهود لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism).
إن قيادة الجيش تدين هذه الاعتداءات ولا سيما الأخير منها، وقد جاءت عشية الأعياد في سعي واضح من العدو إلى عرقلة نهوض وطننا وتعافيه واستفادته من الظروف الإيجابية المتوافرة.
في هذا السياق، تشير قيادة الجيش إلى أنها، فور إعلان العدو الإسرائيلي عن تهديداته، باشرت التنسيق مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية لمنع وقوع الاعتداء، فيما توجهت دوريات إلى عدد من المواقع للكشف عليها بالرغم من رفض العدو للاقتراح.
تعيد قيادة الجيش تأكيد التزامها بتنفيذ القرار ١٧٠١ واتفاقية وقف الأعمال العدائية، وتلفت إلى أن إمعان العدو الإسرائيلي في خرق الاتفاقية ورفضه التجاوب مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية، ما هو إلا إضعاف لدور اللجنة والجيش، ومن شأنه أن يدفع المؤسسة العسكرية إلى تجميد التعاون مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (Mechanism) في ما خص الكشف على المواقع.
في موازاة ما سبق، يواجه الجيش التحديات بعزيمة وإصرار، ويستمر في أداء مهماته المعقدة لبسط سلطة الدولة على جميع أراضيها، وضمان أمن لبنان واللبنانيين، انطلاقًا من واجبه الوطني المقدس الذي يبقى أولوية مطلقة مهما اشتدت الصعوبات".
 
هيئة البث الإسرائيلية: الجيش اللبناني لم يتصرّف ضد "مسيّرات" الحزب

محليات

إسرائيل

حزب الله

الضاحية الجنوبية

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