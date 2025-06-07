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محليات

وزارة الإعلام تحذر من من أي تواصل مع الاحتلال

2025-06-07 | 12:48
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وزارة الإعلام تحذر من من أي تواصل مع الاحتلال
وزارة الإعلام تحذر من من أي تواصل مع الاحتلال

صدر عن وزارة الإعلام بيان جاء فيه:

"إلى جميع المواطنين والمؤثرين والفنانين والإعلاميين الكرام، تحذّر وزارة الإعلام من أي تواصل مباشر أو غير مباشر مع المتحدثين باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجهات الإعلامية التابعة له، تحت أي ذريعة كانت".
وأضاف البيان: "يُعدّ هذا النوع من التفاعل خرقاً واضحاً للقوانين اللبنانية المتعلقة بمقاطعة العدو الإسرائيلي والامتناع عن التواصل معه، ويعرّض صاحبه للمساءلة القانونية وفقاً للنصوص المعمول بها. كذلك، تُهيب وزارة الاعلام بالمواطنين الكرام توخّي الحذر والتنبّه لبعض الأخبار الكاذبة التي تنتشر في مثل هذا التوقيت المشبوه وأحياناً كثيرة من حسابات وهمية، إضافةً الى رسائل صوتية "مجهولة" المصدر تؤجج خطاب الكراهية والتحريض بين اللبنانيين. وعليه يرجى التأكد من مصادر الاخبار وعدم مشاركة أي خبر أو رسائل صوتية من دون التأكد من هوية مطلقيها وأهدافها. وأخيراً، ندعو الجميع إلى توخي الحذر والتزام المسؤولية الوطنية في كل ما يتم تداوله أو التفاعل معه عبر المنصات الرقمية، حفاظاً على السيادة اللبنانية ومصلحة لبنان العليا."
وزارة الإعلام تحذر من من أي تواصل مع الاحتلال

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قتيل بحادث سير في حبوش النبطية
16:00

قتيل بحادث سير في حبوش النبطية

أفاد مراسل الجديد بمقتل الشاب محمود صادق نعمة بحادث سير وقع عصر اليوم في حبوش.

وفي التفاصيل ان نعمة (35 عاما) الذي عاد من المانيا منذ اسبوعين ليقضي فرصة عيد الاضحى المبارك مع عائلته واهله، كان على متن دراجة نارية عندما صدمته سيارة على طريق البيدر في بلدة حبوش، فأصيب في الرأس مما تسبب بوفاته على الفور ، وعملت سيارة اسعاف للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجثة الى مستشفى نبيه بري الحكومي، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا لمعرفةملابسات الحادث.

16:00

قتيل بحادث سير في حبوش النبطية

أفاد مراسل الجديد بمقتل الشاب محمود صادق نعمة بحادث سير وقع عصر اليوم في حبوش.

وفي التفاصيل ان نعمة (35 عاما) الذي عاد من المانيا منذ اسبوعين ليقضي فرصة عيد الاضحى المبارك مع عائلته واهله، كان على متن دراجة نارية عندما صدمته سيارة على طريق البيدر في بلدة حبوش، فأصيب في الرأس مما تسبب بوفاته على الفور ، وعملت سيارة اسعاف للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجثة الى مستشفى نبيه بري الحكومي، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا لمعرفةملابسات الحادث.

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