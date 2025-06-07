مراسلة الجديد: العدو ينفذ عملية تمشيط من موقع الراهب باتجاه بلدة عيتا الشعب

أفاد مراسل الجديد بمقتل الشاب محمود صادق نعمة بحادث سير وقع عصر اليوم في حبوش.



وفي التفاصيل ان نعمة (35 عاما) الذي عاد من المانيا منذ اسبوعين ليقضي فرصة عيد الاضحى المبارك مع عائلته واهله، كان على متن دراجة نارية عندما صدمته سيارة على طريق البيدر في بلدة حبوش، فأصيب في الرأس مما تسبب بوفاته على الفور ، وعملت سيارة اسعاف للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجثة الى مستشفى نبيه بري الحكومي، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا لمعرفةملابسات الحادث.