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محليات

الرئيس عون: لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان

2025-06-08 | 01:42
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الرئيس عون: لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان
الرئيس عون: لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان


أكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إن الجريمة النكراء التي طالت القضاة الأربعة الشهداء في محكمة صيدا قبل ٢٦ عاماً "تبقى جرحاً غائراً في ضمير الوطن وفي قلب العدالة اللبنانية. ان القضاة الأبرار حسن عثمان وعماد شهاب وعاصم ابو ضاهر ووليد هرموش الذين سقطوا في مثل هذا اليوم من العام ١٩٩٩ شهداء في سبيل تأدية واجبهم المقدس على قوس محكمة الجنايات في قصر العدل في صيدا ، قدموا حياتهم ثمناً لاستقلالية القضاء وكرامة العدالة في لبنان".

واضاف: "إنني اذ أدين بشدة هذه الجريمة الإرهابية التي استهدفت أركان العدالة في بلدنا، أؤكد أن لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان أو يثنيه عن أداء رسالته النبيلة. فالعدالة أقوى من الرصاص، والحق أبقى من الظلم. إن دماء هؤلاء الشهداء الطاهرة لن تذهب سدى، وسنبقى نسعى لكشف الحقيقة ومحاسبة المجرمين مهما طال الزمن".
وختم الرئيس عون: " القضاء اللبناني سيبقى شامخاً، وسيادة القانون ستنتصر في النهاية. رحم الله شهداءنا الأبرار، وأنار دربنا نحو عدالة حقيقية وشاملة".
الرئيس عون: لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان

محليات

جوزاف عون

محكمة صيدا

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قتيل بحادث سير في حبوش النبطية
16:00

قتيل بحادث سير في حبوش النبطية

أفاد مراسل الجديد بمقتل الشاب محمود صادق نعمة بحادث سير وقع عصر اليوم في حبوش.

وفي التفاصيل ان نعمة (35 عاما) الذي عاد من المانيا منذ اسبوعين ليقضي فرصة عيد الاضحى المبارك مع عائلته واهله، كان على متن دراجة نارية عندما صدمته سيارة على طريق البيدر في بلدة حبوش، فأصيب في الرأس مما تسبب بوفاته على الفور ، وعملت سيارة اسعاف للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجثة الى مستشفى نبيه بري الحكومي، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا لمعرفةملابسات الحادث.

16:00

قتيل بحادث سير في حبوش النبطية

أفاد مراسل الجديد بمقتل الشاب محمود صادق نعمة بحادث سير وقع عصر اليوم في حبوش.

وفي التفاصيل ان نعمة (35 عاما) الذي عاد من المانيا منذ اسبوعين ليقضي فرصة عيد الاضحى المبارك مع عائلته واهله، كان على متن دراجة نارية عندما صدمته سيارة على طريق البيدر في بلدة حبوش، فأصيب في الرأس مما تسبب بوفاته على الفور ، وعملت سيارة اسعاف للهيئة الصحية الاسلامية على نقل الجثة الى مستشفى نبيه بري الحكومي، وحضرت الى المكان دورية من قوى الامن الداخلي وفتحت تحقيقا لمعرفةملابسات الحادث.

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