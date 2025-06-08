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محليات

"يُجسّد موقف الدولة الرافض للتطبيع".. نائب الحزب يُرحّب بكلام وزير الإعلام

2025-06-08 | 04:56
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&quot;يُجسّد موقف الدولة الرافض للتطبيع&quot;.. نائب الحزب يُرحّب بكلام وزير الإعلام
"يُجسّد موقف الدولة الرافض للتطبيع".. نائب الحزب يُرحّب بكلام وزير الإعلام

صدر عن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية إبراهيم ‏الموسوي تصريح حول المواقف الصادرة عن وزير الإعلام بول مرقص‌‎، جاء فيه:

"‎نُرحّب بالمواقف الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص الذي يُعيد التذكير ‏بالثوابت الوطنية المبدئية في رفض كل أشكال التواصل المباشر وغير المباشر مع العدو ‏الصهيوني، والذي يجسِّد الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الرافض للتطبيع والمنسجم مع ‏إرادة الشعب اللبناني في مواجهة جرائم العدو الذي لا يزال يحتل أرضنا ويعتدي على ‏سيادتنا وشعبنا‎.‎
‎إننا إذ نثمن هذه المواقف، نؤكد على ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء التي تشكل ‏رادعاً فعلياً لأي تجاوز للثوابت الوطنية في التعامل مع العدو. وندعو وسائل الإعلام إلى ‏أن تكون على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية، وألا ينساق بعضها خلف سرديات العدو ‏الصهيوني التي تُعطي مبررًا لاعتداءاته على لبنان، وأن تُقدم الموقف الوطني الموحد ‏على أي خطاب تحريضي لا يخدم سوى العدو وأهدافه، كما يجهض ما تسعى الدولة ‏اللبنانية إلى تحقيقه من استقرار داخلي وإصلاح ونمو مالي ونهوض اقتصادي".
"يُجسّد موقف الدولة الرافض للتطبيع".. نائب الحزب يُرحّب بكلام وزير الإعلام

محليات

إبراهيم ‏الموسوي

بول مرقص

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