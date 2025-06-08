"يُجسّد موقف الدولة الرافض للتطبيع".. نائب الحزب يُرحّب بكلام وزير الإعلام
صدر عن رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية إبراهيم الموسوي تصريح حول المواقف الصادرة عن وزير الإعلام بول مرقص، جاء فيه:
"نُرحّب بالمواقف الصادرة عن وزير الإعلام اللبناني بول مرقص الذي يُعيد التذكير بالثوابت الوطنية المبدئية في رفض كل أشكال التواصل المباشر وغير المباشر مع العدو الصهيوني، والذي يجسِّد الموقف الرسمي للدولة اللبنانية الرافض للتطبيع والمنسجم مع إرادة الشعب اللبناني في مواجهة جرائم العدو الذي لا يزال يحتل أرضنا ويعتدي على سيادتنا وشعبنا.
إننا إذ نثمن هذه المواقف، نؤكد على ضرورة تطبيق القوانين المرعية الإجراء التي تشكل رادعاً فعلياً لأي تجاوز للثوابت الوطنية في التعامل مع العدو. وندعو وسائل الإعلام إلى أن تكون على قدر المسؤولية الوطنية والمهنية، وألا ينساق بعضها خلف سرديات العدو الصهيوني التي تُعطي مبررًا لاعتداءاته على لبنان، وأن تُقدم الموقف الوطني الموحد على أي خطاب تحريضي لا يخدم سوى العدو وأهدافه، كما يجهض ما تسعى الدولة اللبنانية إلى تحقيقه من استقرار داخلي وإصلاح ونمو مالي ونهوض اقتصادي".