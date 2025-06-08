الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

اليونيفيل في مهبّ الريح!

2025-06-08 | 13:15
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
اليونيفيل في مهبّ الريح!
اليونيفيل في مهبّ الريح!

في الوقت الذي يتحضر فيه لبنان لما بعد عيد الاضحى لاستقبال المبعوث الفرنسي جان ايف لودريان وسط كلام عن زيارة المبعوث الاميركي الى سوريا طوم باراك ايضا، يتفوق المشهد الامني على كل العناوين لا سيما بعد الغارات التي شنتها اسرائيل على مناطق عدة في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وفي معلومات الجديد ان الجيش تبلغ من لجنة المراقبة بلاغا للتوجه فوراً الى موقع في الليلكي تحت طائلة اعتباره هدفا "شرعيا" للاستهداف في حال لم يتم التعامل معه ميدانيا. 

رفض الجيش بداية على اعتبار ان عمل اللجنة والبلاغات تقتصر على جنوب الليطاني وهو سبق ان كشف عليه وصوره خاليا من اي اسلحة. ولكن هذه المرة، قالت معلومات الجديد ان الجيش عاد وتوجه الى المكان وتحت غزو المسيرات التي كانت تملأ سماء  الضاحية.

وبحسب المعطيات، فقد طلبت اللجنة من الجيش تنفيذ أعمال حفر في الموقع المذكور بعمق يصل إلى عشرة أمتار، ما يوحي بادعاء وجود منشآت أو بنى تحت الأرض تعتبرها إسرائيل خرقا لقرار وقف الأعمال العدائية. 

وفي حين لم يصدر عن الجيش اللبناني أي تعليق رسمي بعد، تؤكد مصادر مواكبة أن المؤسسة العسكرية تتعامل مع البلاغ وفق الأطر السيادية، مع الحرص على تفادي إعطاء أي مبرر أو ذريعة للعدو لتنفيذ استهداف جديد في العمق اللبناني، خصوصا في ظل التهدئة الهشة بعد وقف الأعمال العدائية أواخر 2024.

هذه الاجواء التصعيدية مرجحة للاستمرار وسط كلام  في واشنطن عن حق اسرائيل بالدفاع عن نفسها. اما فرنسا، وبحسب مصادر دبلوماسية  تحاول العمل على ضبط التصعيد والزام الجميع بالعمل وفق اتفاق اطلاق النار.

مصادر في الجمعية العمومية في الامم المتحدة قالت للجديد ان ما تشهده قوات اليونيفل في الجنوب من احداث واعتراضات سيفتح الطريق امام  واشنطن لرفع الفيتو في وجه التجديد لهذه القوات جنوباً، وبالتالي فان التجديد لليونفيل اصبح مستبعدا وهو في الاساس مطلب اسرائيلي مزمن . وهذا ما بدأ يظهر في تقليص النفقات و طواقم العمل. 
اليونيفيل في مهبّ الريح!

محليات

اليونيفيل

المشهد السياسي

العودة الى الأعلى
Aljadeed
الرئيس عون: لا شيء يمكن أن يُرهب القضاء في لبنان
جيش العدو: قضينا على على قائد "كتائب المجاهدين" الذي اقتحم الحدود الإسرائيلية في 7 تشرين الأول

اقرأ ايضا في محليات

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025