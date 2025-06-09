مأدبة عشاء رئاسية في اليرزة!
أقام الرئيس العماد ميشال سليمان وقرينته السيدة وفاء في دارتهما في اليرزة مأدبة عشاء تكريمية لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون والسيدة الأولى نعمت عون، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، وعدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية البارزة.
وشكّل اللقاء مناسبة للتداول في الشؤون الوطنية والتطورات الإقليمية والدولية، مع تأكيد أهمية الضغط لانسحاب إسرائيل من المواقع المحتلة ووقف خروقاتها، تنفيذًا للاتفاق المبرم برعاية أميركية وبإشراف اللجنة الخماسية.
وختم الرئيس سليمان بكلمة هنأ فيها اللبنانيين بعيد الأضحى، معربًا عن أمله بنجاح الرئيس عون في مسيرة النهوض بالدولة، وحصر السلاح بيد الدولة.