الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

مأدبة عشاء رئاسية في اليرزة!

2025-06-09 | 03:41
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
مأدبة عشاء رئاسية في اليرزة!
مأدبة عشاء رئاسية في اليرزة!

أقام الرئيس العماد ميشال سليمان وقرينته السيدة وفاء في دارتهما في اليرزة مأدبة عشاء تكريمية لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون والسيدة الأولى نعمت عون، بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نواف سلام، وعدد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية البارزة.

وشكّل اللقاء مناسبة للتداول في الشؤون الوطنية والتطورات الإقليمية والدولية، مع تأكيد أهمية الضغط لانسحاب إسرائيل من المواقع المحتلة ووقف خروقاتها، تنفيذًا للاتفاق المبرم برعاية أميركية وبإشراف اللجنة الخماسية.

وختم الرئيس سليمان بكلمة هنأ فيها اللبنانيين بعيد الأضحى، معربًا عن أمله بنجاح الرئيس عون في مسيرة النهوض بالدولة، وحصر السلاح بيد الدولة. 

مأدبة عشاء رئاسية في اليرزة!

محليات

ميشال سليمان

الليرزة

جوزاف عون

نبيه بري

لبنان

الرئاسة اللبنانية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
ملف النفايات.. ردّ من "المالية" على ما يُتداول!
أدرعي يرد: "فرجونا القانون بالضاحية"!

اقرأ ايضا في محليات

أثناء أداء فريضة الحج.. لبناني توفي!
06:57

أثناء أداء فريضة الحج.. لبناني توفي!

توفى اللبناني عباس حسين صباح ( 38 عاما) من مدينة النبطية، اثناء أدائه فريضة الحج في مكة المكرمة في السعودية بعدما تعرض لازمة قلبية.

06:57

أثناء أداء فريضة الحج.. لبناني توفي!

توفى اللبناني عباس حسين صباح ( 38 عاما) من مدينة النبطية، اثناء أدائه فريضة الحج في مكة المكرمة في السعودية بعدما تعرض لازمة قلبية.

الجيش اللبناني يعثر على مسيرات اسرائيلية!
06:20

الجيش اللبناني يعثر على مسيرات اسرائيلية!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 8 /6 /2025، سقطت مسيّرتان تابعتان للعدو الإسرائيلي في بلدتَي حولا – مرجعيون وبيت ليف – بنت جبيل. وقد عملت دوريات من الجيش على تأمين محيط سقوطهما، ونقلهما إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليهما وإجراء اللازم بشأنهما".

06:20

الجيش اللبناني يعثر على مسيرات اسرائيلية!

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "بتاريخ 8 /6 /2025، سقطت مسيّرتان تابعتان للعدو الإسرائيلي في بلدتَي حولا – مرجعيون وبيت ليف – بنت جبيل. وقد عملت دوريات من الجيش على تأمين محيط سقوطهما، ونقلهما إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليهما وإجراء اللازم بشأنهما".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025