مأدبة عشاء رئاسية في اليرزة!

وشكّل اللقاء مناسبة للتداول في الشؤون الوطنية والتطورات الإقليمية والدولية، مع تأكيد أهمية الضغط لانسحاب إسرائيل من المواقع المحتلة ووقف خروقاتها، تنفيذًا للاتفاق المبرم برعاية أميركية وبإشراف اللجنة الخماسية.

وختم الرئيس سليمان بكلمة هنأ فيها اللبنانيين بعيد الأضحى، معربًا عن أمله بنجاح الرئيس عون في مسيرة النهوض بالدولة، وحصر السلاح بيد الدولة.