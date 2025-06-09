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محليات

"رح يولع الجو".. إليكم درجات الحرارة في الأيام المقبلة!

2025-06-09 | 07:00
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&quot;رح يولع الجو&quot;.. إليكم درجات الحرارة في الأيام المقبلة!
"رح يولع الجو".. إليكم درجات الحرارة في الأيام المقبلة!

أشارت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن "لبنان يتأثر تدريجياً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية ويكون تأثرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها يوم السبت المقبل ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتباراً من يوم الأحد".

وحذّرت من "خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتباراً من يوم الخميس".

ولفتت إلى أن "الطقس المتوقع في لبنان غداً الثلاثاء غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".

وذكرت أن "طقس الأربعاء غائم جزئياً مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية بينما تنخفض على الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".

وأضافت أن "طقس الخميس غائم جزئياً مع ارتفاع بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في الداخل وعلى الساحل ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر".
 
 
 
"رح يولع الجو".. إليكم درجات الحرارة في الأيام المقبلة!

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