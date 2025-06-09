"رح يولع الجو".. إليكم درجات الحرارة في الأيام المقبلة!

أشارت دائرة التّقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية، إلى أن "لبنان يتأثر تدريجياً اعتباراً من يوم غد الثلاثاء بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية ويكون تأثرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر وتبلغ ذروتها يوم السبت المقبل ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتباراً من يوم الأحد".