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معلومات الجديد: ثمّة ضغط دولي لحثّ المسؤولين اللبنانيين على الجلوس إلى طاولة حوار بهدف مناقشة ملف تسليم السلاح إلا أن الرئيس بري يرفض ذلك مشترطًا ربط تسليم السلاح بإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل
معلومات الجديد: ثمّة ضغط دولي لحثّ المسؤولين اللبنانيين على الجلوس إلى طاولة حوار بهدف مناقشة ملف تسليم السلاح إلا أن الرئيس بري يرفض ذلك مشترطًا ربط تسليم السلاح بإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل
معلومات الجديد: السفيرة الأميركية أبلغت من التقتهم استياء الإدارة الأميركية من التأخّر في البتّ بملف تسليم السلاح ولا سيّما لجهة عدم وجود أيّ صور أو براهين لدى الجيش اللبناني تثبت تسلّمه السلاح
معلومات الجديد: السفيرة الأميركية أبلغت من التقتهم استياء الإدارة الأميركية من التأخّر في البتّ بملف تسليم السلاح ولا سيّما لجهة عدم وجود أيّ صور أو براهين لدى الجيش اللبناني تثبت تسلّمه السلاح
معلومات الجديد: السفيرة الاميركية ليزا جونسون التقت عدداً من المسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين في لبنان وابلغتهم بصعوبة المرحلة في لبنان وان المطلب الدولي واضح " السلاح قبل اي امر"
معلومات الجديد: السفيرة الاميركية ليزا جونسون التقت عدداً من المسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين في لبنان وابلغتهم بصعوبة المرحلة في لبنان وان المطلب الدولي واضح " السلاح قبل اي امر"
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هنا بيروت - الحلقة الكاملة
2025-06-09 | 09:53
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معلومات الجديد: ثمّة ضغط دولي لحثّ المسؤولين اللبنانيين على الجلوس إلى طاولة حوار بهدف مناقشة ملف تسليم السلاح إلا أن الرئيس بري يرفض ذلك مشترطًا ربط تسليم السلاح بإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل
14:08
معلومات الجديد: ثمّة ضغط دولي لحثّ المسؤولين اللبنانيين على الجلوس إلى طاولة حوار بهدف مناقشة ملف تسليم السلاح إلا أن الرئيس بري يرفض ذلك مشترطًا ربط تسليم السلاح بإعادة الإعمار وانسحاب إسرائيل
14:04
معلومات الجديد: السفيرة الأميركية أبلغت من التقتهم استياء الإدارة الأميركية من التأخّر في البتّ بملف تسليم السلاح ولا سيّما لجهة عدم وجود أيّ صور أو براهين لدى الجيش اللبناني تثبت تسلّمه السلاح
14:04
معلومات الجديد: السفيرة الأميركية أبلغت من التقتهم استياء الإدارة الأميركية من التأخّر في البتّ بملف تسليم السلاح ولا سيّما لجهة عدم وجود أيّ صور أو براهين لدى الجيش اللبناني تثبت تسلّمه السلاح
14:02
معلومات الجديد: السفيرة الاميركية ليزا جونسون التقت عدداً من المسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين في لبنان وابلغتهم بصعوبة المرحلة في لبنان وان المطلب الدولي واضح " السلاح قبل اي امر"
14:02
معلومات الجديد: السفيرة الاميركية ليزا جونسون التقت عدداً من المسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين في لبنان وابلغتهم بصعوبة المرحلة في لبنان وان المطلب الدولي واضح " السلاح قبل اي امر"
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معلومات الجديد: السفيرة الاميركية ليزا جونسون التقت عدداً من المسؤولين اللبنانيين والدبلوماسيين في لبنان وابلغتهم بصعوبة المرحلة في لبنان وان المطلب الدولي واضح " السلاح قبل اي امر"
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