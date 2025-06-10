درجات الحرارة إلى ارتفاع.. وتحذيرات من حرائق!

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً، غائما جزئياً مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية، بينما تنخفض فوق الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر مع ضباب كثيف على المرتفعات.



-الحال العامة: يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بكتل هوائية حارة نسبياً مصدرها شبه الجزيرة العربية ويكون تأثيرها بشكل خاص على المناطق الجبلية والداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، مما يزيد من الشعور بالحر. ومن المتوقع أن تبدأ بالانحسار التدريجي اعتباراً من يوم الأحد.



ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، زحلة بين 16 و 32 درجة.



تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية اعتبارا من يوم الخميس.



-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات المتوسطة وارتفاع بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.



الأربعاء:

غائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الداخلية والساحلية بينما تنخفض فوق الجبال وتبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر مع ضباب كثيف على المرتفعات.



الخميس:

غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة.



الجمعة:

قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة بخاصة في المناطق الجبلية والداخلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر، كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة.