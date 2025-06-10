الجيش يداهم.. بحثاً عن المعتدي على عنصر من قوات اليونيفيل (فيديو)

إصابة عدد من الأهالي بجروح لدى فض الجيش اللبناني لإشكال بينهم وبين قوة من "اليونيفيل" حاولت الدخول مجدداً إلى وادي دير قانون النهر في جنوب لبنان pic.twitter.com/KmKcMzhG0y
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 10, 2025
إصابة عدد من الأهالي بجروح لدى فض الجيش اللبناني لإشكال بينهم وبين قوة من "اليونيفيل" حاولت الدخول مجدداً إلى وادي دير قانون النهر في جنوب لبنان pic.twitter.com/KmKcMzhG0y
توافق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية -الاردنية ومواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة.