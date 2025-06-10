الجيش يداهم.. بحثاً عن المعتدي على عنصر من قوات اليونيفيل (فيديو)

إصابة عدد من الأشخاص أثناء مواجهات خلال قيام الجيش بمداهمة بحثاً عن الشخص الذي صفعَ عنصراً من اليونيفيل في جنوب لبنان.

