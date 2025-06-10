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محليات

بري التقى لودريان: لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية

2025-06-10 | 07:00
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بري التقى لودريان: لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية
بري التقى لودريان: لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية

إستقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان والوفد المرافق بحضور السفير الفرنسي هيرفيه ماغرو ومستشار رئيس مجلس النواب الدكتور محمود بري .

حيث تناول اللقاء الاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل احتلالها لاجزاء من الاراضي اللبنانية واستمرار إعتداءاتها وخروقاتها لاتفاق وقف اطلاق النار وبنود القرار1701 وعدم تعاونها مع اللجنة الخماسية الموكل اليها تطبيق اتفاق وقف النار والقرار 1701 .
اللقاء تطرق ايضا لملف إعادة الإعمار والمسار الإصلاحي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي .
الرئيس بري أكد التزام المجلس النيابي بانجاز كافة التشريعات الإصلاحية المطلوبة مشدداً على وجوب المباشرة بورشه إعادة إعمار ما تسبب به العدوان الاسرائيلي على لبنان مقدراً لفرنسا جهودها في إطار التحضير لمؤتمر إعادة الإعمار .
وحول التمديد لقوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان حرص الرئيس بري على الجهد الفرنسي لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية للنيل منها ومن لبنان وجنوبه
بري التقى لودريان: لمؤازرة لبنان بالتصدي للمؤامرة التي تحاك على القوات الدولية

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