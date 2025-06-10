في دير قانون.. إعتداء ثانٍ على اليونيفيل! (فيديو)

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيجري مشاورات هاتفية مع الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين في ظل الحديث عن تقدم في محادثات غزة

القناة 12 الإسرائيلية: نتنياهو سيجري مشاورات هاتفية مع الوزراء وكبار المسؤولين الأمنيين في ظل الحديث عن تقدم في محادثات غزة