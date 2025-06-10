في دير قانون.. إعتداء ثانٍ على اليونيفيل! (فيديو)

اعتداء ثانٍ على اليونيفيل في جنوب لبنان حيث اعتدى البعض على آليات "اليونيفيل" في منطقة دير قانون pic.twitter.com/N3cDm0jAsC
— Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) June 10, 2025
اعتداء ثانٍ على اليونيفيل في جنوب لبنان حيث اعتدى البعض على آليات "اليونيفيل" في منطقة دير قانون pic.twitter.com/N3cDm0jAsC
توافق رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني ابن الحسين على أهمية تعزيز العلاقات اللبنانية -الاردنية ومواصلة البناء عليها بما يخدم المصالح المشتركة والقضايا العربية ويحقق استقرار المنطقة.