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محليات

قوة تابعة للجيش الإسرائيلي معززة بآليتين وجرافة مجنزرة خرقت السياج التقني وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل

2025-06-10 | 15:35
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قوة تابعة للجيش الإسرائيلي معززة بآليتين وجرافة مجنزرة خرقت السياج التقني وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل
قوة تابعة للجيش الإسرائيلي معززة بآليتين وجرافة مجنزرة خرقت السياج التقني وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل

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قوة تابعة للجيش الإسرائيلي معززة بآليتين وجرافة مجنزرة خرقت السياج التقني وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل

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سلام: تمكّنا من نزع السلاح من أكثر من حوالي 500 موقع جنوب لبنان
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أضاف: "موقفي الثابت كان ولا يزال الإسراع بآلية حصر السلاح بيد الدولة مع جدول زمني محدد واقرار القوانين الإصلاحية في المجلس النيابي كي لا نخسر فرصة إنقاذ لبنان اقتصاديًا".

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