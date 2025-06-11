أسماء وازنة على طاولة القضاء… والتوقيفات بدأت؟

كتب النائب ميشال دويهي في منشور على مواقع التواصل: "إلتقيت صباح اليوم، برفقة عدد من الزملاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الوزير جان إيف لو دريان، بحضور السفير الفرنسي إيرفيه ماغرو، حيث بحثنا في المستجدات المحلية والإقليمية".



أضاف: "موقفي الثابت كان ولا يزال الإسراع بآلية حصر السلاح بيد الدولة مع جدول زمني محدد واقرار القوانين الإصلاحية في المجلس النيابي كي لا نخسر فرصة إنقاذ لبنان اقتصاديًا".