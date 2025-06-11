أسماء وازنة على طاولة القضاء… والتوقيفات بدأت؟

كتب النائب ميشال دويهي في منشور على مواقع التواصل: "إلتقيت صباح اليوم، برفقة عدد من الزملاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي الوزير جان إيف لو دريان، بحضور السفير الفرنسي إيرفيه ماغرو، حيث بحثنا في المستجدات المحلية والإقليمية".أضاف: "موقفي الثابت كان ولا يزال الإسراع بآلية حصر السلاح بيد الدولة مع جدول زمني محدد واقرار القوانين الإصلاحية في المجلس النيابي كي لا نخسر فرصة إنقاذ لبنان اقتصاديًا".
يؤثر على لبنان طقس حار قليلا مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة وحول معدلاتها الموسمية لهذه الفترة من العام. وستبقى درجات الحرارة مرتفعة بقاعاً مع بقاء الرطوبة السطحية مرتفعة ساحلا وفي المناطق الجبلية المحيطة ولا تغيير في التوقعات الجوية في الأيام المقبلة.