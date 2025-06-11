طقس حار.. ودرجات مرتفعة في البقاع

تفاصيل طقس اليوم على الشكل التالي:

-الحرارة تتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٦ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٧ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر

-الجو: قليل السحب مع تشكل ضباب خفيف بعد الظهر

- الرطوبة السطحية ساحلاً: بين ٥٠ و٩٠٪

- الرياح جنوبية غربية ضعيفة وسرعتها بين ١٠ و٤٠ كم/س

- الضغط الجوي السطحي: ١٠٠٨ hpa

- الانقشاع: جيد

- حال البحر: منخفض الموج (٦٠ سم) وحرارة سطح المياه ٢٤ درجة.

تفاصيل طقس اليومين المقبلين على الشكل التالي:

الخميس: الطقس ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خصوصا بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا، بين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠ متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.

الجمعة: الطقس ربيعي حار قليلاً وقليل السحب مع تشكل ضباب خفيف خصوصا بعد الظهر. أما درجات الحرارة فتتراوح على الشكل التالي: بين ٢٣ و٣٠ درجة ساحلا وبين ١٥ و٣٦ درجة بقاعاً وبين ١٨ و٢٦ درجة على الـ١٠٠٠متر، فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين ٢٠ و٤٠ كم/س.