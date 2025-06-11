إنهيار مبنى في الضاحية! (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجواب الأخير أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف التزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون، وهو ملف مختلف عن ملف الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.
زار وفد علمائي من حزب الله الشيخ ياسر عودة في منزله في منطقة الجناح للإطمئنان على صحته بعد حادثة الاعتداء التي تعرّض لها يوم أمس في منطقة حارة حريك، وضم الوفد مسؤول وحدة الأنشطة الثقافية في حزب الله علي فحص، ومسؤول الثقافي في حزب الله بمنطقة بيروت الشيخ ياسر فلحة، ومسؤول التبليغ في حزب الله بمنطقة بيروت الشيخ ناصر الحركة، وعدد من العلماء.
أظهر فيديو وصور متداولة عثور الجيش اللبناني على طائرة روسية من نوع توبوليف تو-143 مدمرة بين الأنقاض، وهي طائرة استطلاع بدون طيار. ولم يجر تحديد تاريخ الاستهداف لهذا المكان، لكن بحسب معلومات "الجديد" فإن الواقعة تعود الى فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث استهدفت غارة موقعا في احدى بلدات قضاء صور. وهذه الطائرة التي تعتبر قديمة الصنع، كانت تستخدمها القوات السوفيتية في أفغانستان، كما استخدمتها أوكرانيا خلال الغزو الروسي عام 2022، لرصد الدفاعات الجوية الروسية، وكصاروخ كروز تحمل المتفجرات.