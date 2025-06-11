على خلفية تعرّضه للضرب.. فضل الله يزور الشيخ عودة

زار العلامة السيد علي فضل الله، الشيخ ياسر عودة في منزله، مطمئنا إلى صحته بعد الاعتداء الذي تعرض له في حارة حريك.

وبعد الزيارة، ادان فضل الله "بشدة هذا الاعتداء الآثم على الشيخ ياسر عودة وهو من العلماء الذين لهم دورهم الرسالي وفي العمل على تربية المجتمع على قيم العدالة ومحاربة الفساد والانحراف الأخلاقي والإيماني".



وحذر "من هذا التصرف الذي يمس باستقرار الوحدة الداخلية ويتسبب بخلق بذور الفتن والانقسامات داخل المجتمع ولاسيما اننا نعيش أصعب التحديات والضغوط على مختلف المستويات".



وتوجه فضل الله بالدعوة إلى كل الحرصاء على الاستقرار الداخلي الى اتخاذ المواقف الحاسمة والرادعة امام ما جرى لمنع تكرار ما حصل وحتى لا يكون استخدام العنف كوسيلة لحل الخلافات ما ينعكس سلبا على هذا التنوع سواء على صعيد الوطن أو الطائفة، مشددا على "أن تأخذ العدالة مجراها بعيدا عن أي تدخلات".