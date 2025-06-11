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محليات

مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة مركونة أمام أحد المنازل في بلدة بيت ليف وسقوط جريح

2025-06-11 | 11:26
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مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة مركونة أمام أحد المنازل في بلدة بيت ليف وسقوط جريح
مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة مركونة أمام أحد المنازل في بلدة بيت ليف وسقوط جريح
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مراسل الجديد: مسيرة إسرائيلية إستهدفت سيارة مركونة أمام أحد المنازل في بلدة بيت ليف وسقوط جريح

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أسماء وازنة على طاولة القضاء… والتوقيفات بدأت؟
قوة تابعة للجيش الإسرائيلي معززة بآليتين وجرافة مجنزرة خرقت السياج التقني وتوغلت داخل الأراضي اللبنانية في منطقة كروم المراح شرق بلدة ميس الجبل

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اختلاس واثراء غير مشروع.. توقيف وزير الاقتصاد السابق
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12:06

اختلاس واثراء غير مشروع.. توقيف وزير الاقتصاد السابق


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أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف وزير الاقتصاد السابق أمين سلام، بعد استجواب الأخير أمام شعبة المعلومات لمدة ثلاث ساعات في ملف التزوير وابرام عقود مشبوهة والتصرف بأموال بخلاف القانون، وهو ملف مختلف عن ملف الاختلاس والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات تأمين بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

وفد من حزب الله يزور الشيخ ياسر عودة: الاعتداء مرفوض!
11:57

وفد من حزب الله يزور الشيخ ياسر عودة: الاعتداء مرفوض!

زار وفد علمائي من حزب الله الشيخ ياسر عودة في منزله في منطقة الجناح للإطمئنان على صحته بعد حادثة الاعتداء التي تعرّض لها يوم أمس في منطقة حارة حريك، وضم الوفد مسؤول وحدة الأنشطة الثقافية في حزب الله علي فحص، ومسؤول الثقافي في حزب الله بمنطقة بيروت الشيخ ياسر فلحة، ومسؤول التبليغ في حزب الله بمنطقة بيروت الشيخ ناصر الحركة، وعدد من العلماء.

11:57

وفد من حزب الله يزور الشيخ ياسر عودة: الاعتداء مرفوض!

زار وفد علمائي من حزب الله الشيخ ياسر عودة في منزله في منطقة الجناح للإطمئنان على صحته بعد حادثة الاعتداء التي تعرّض لها يوم أمس في منطقة حارة حريك، وضم الوفد مسؤول وحدة الأنشطة الثقافية في حزب الله علي فحص، ومسؤول الثقافي في حزب الله بمنطقة بيروت الشيخ ياسر فلحة، ومسؤول التبليغ في حزب الله بمنطقة بيروت الشيخ ناصر الحركة، وعدد من العلماء.

في جنوب لبنان.. طائرة روسية تحت الأنقاض! (فيديو)
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11:35

في جنوب لبنان.. طائرة روسية تحت الأنقاض! (فيديو)

أظهر فيديو وصور متداولة عثور الجيش اللبناني على طائرة روسية من نوع توبوليف تو-143 مدمرة بين الأنقاض، وهي طائرة استطلاع بدون طيار. ولم يجر تحديد تاريخ الاستهداف لهذا المكان، لكن بحسب معلومات "الجديد" فإن الواقعة تعود الى فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث استهدفت غارة موقعا في احدى بلدات قضاء صور. وهذه الطائرة التي تعتبر قديمة الصنع، كانت تستخدمها القوات السوفيتية في أفغانستان، كما استخدمتها أوكرانيا خلال الغزو الروسي عام 2022، لرصد الدفاعات الجوية الروسية، وكصاروخ كروز تحمل المتفجرات.

11:35

في جنوب لبنان.. طائرة روسية تحت الأنقاض! (فيديو)

أظهر فيديو وصور متداولة عثور الجيش اللبناني على طائرة روسية من نوع توبوليف تو-143 مدمرة بين الأنقاض، وهي طائرة استطلاع بدون طيار. ولم يجر تحديد تاريخ الاستهداف لهذا المكان، لكن بحسب معلومات "الجديد" فإن الواقعة تعود الى فترة العدوان الإسرائيلي على لبنان، حيث استهدفت غارة موقعا في احدى بلدات قضاء صور. وهذه الطائرة التي تعتبر قديمة الصنع، كانت تستخدمها القوات السوفيتية في أفغانستان، كما استخدمتها أوكرانيا خلال الغزو الروسي عام 2022، لرصد الدفاعات الجوية الروسية، وكصاروخ كروز تحمل المتفجرات.

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