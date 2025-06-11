الجيش: إصابة ضابط وعسكريَّين نتيجة انفجار ذخائر في منطقة عيناتا – بنت جبيل

المدعي العام التمييزي جمال الحجار يختم التحقيق مع الوزير السابق أمين سلام ويحيله إلى النيابة العامة المالية للإدعاء

المدعي العام التمييزي جمال الحجار يختم التحقيق مع الوزير السابق أمين سلام ويحيله إلى النيابة العامة المالية للإدعاء

المدعي العام التمييزي جمال الحجار يختم التحقيق مع الوزير السابق أمين سلام ويحيله إلى النيابة العامة المالية للإدعاء

وكالة "فارس" الإيرانية: الكشف عن وثائق قالت إيران إنها استولت عليها من إسرائيل تظهر أن غروسي كان على تعاون كامل مع إسرائيل