إيران تصارح حزب الله: هذا ما هو مطلوب! (الشرق الأوسط)

يقول أحد الصحافيين المقربين من المندوب الأميركي في اللجنة الخماسية، نقلاً عنه، إن نعيم قاسم أصبح مثل النعامة التي تضع رأسها في التراب معتقدة أن من حولها لا يراها.

وتناقلت بعض المصادر المقربة من الحزب أن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي صارح الأمين العام نعيم قاسم بأن المرشد الأعلى يرى أن على «حزب الله» أن يمارس الحذر والحيطة، والتكيف مع واقع جديد حل في المنطقة، وفرض حصاراً خانقاً قطع خطوط الإمداد، وأن تكليفه الشرعي هو حماية نفسه إلى أن تتغير الأوضاع، وقد نصح الوزير قيادة الحزب بتخفيف حدة الخطاب والتقارب مع الدولة اللبنانية في هذه المرحلة. وكان رد نعيم قاسم أن إسرائيل تطالب برأس الحزب عن طريق نزع السلاح فكان جواب عراقجي: إن السلاح يمكن استعادته إذا ما تم تسليمه، وأن المهم هو بقاء الحزب، وقد ساد صمت مريب في الاجتماع بعد هذا الكلام الذي انتهى ببرودة.