"مروّج" بقبضة المعلومات... إليكم الصورة!

ووفقًا للبلاغ الصادر، توافرت معلومات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتجارة المخدرات في المدينة. وبفضل الاستقصاءات والتحريات المكثفة، تم تحديد هوية المشتبه به، الذي يُدعى م. خ. (مواليد 1997، لبناني)، وتم توقيفه في منطقة حارة صيدا بتاريخ 5 حزيران 2025.

وخلال تفتيشه، عُثر بحوزته على 11 طبة من مادة باز الكوكايين، بالإضافة إلى كمية من الماريجوانا وحشيشة الكيف، وهاتف خلوي.

واعترف الموقوف بتورطه في ترويج المخدرات داخل مدينة صيدا. تم اتخاذ المقتضى القانوني في حقه، وأُودع مع المضبوطات إلى المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختص.