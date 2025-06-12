صور مرعبة.. بحيرة القرعون بحالة شح غير مسبوق

زار وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، والتقى القائد العام الجنرال آرولدو لازارو، في حضور عدد من ضباط "اليونيفيل " والجيش، وعقد إجتماع تم البحث في الإشكالات بين "اليونيفيل " والأهالي التي تكررت في بعض البلدات.



