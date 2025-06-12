بعد مقتل ناشط في القماطية.. بيان توضيحي للبلدية!

توضيحاً لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول حادثة مقتل الفقيد المرحوم مسلم سلامي ناصر الدين، والتي تناولتها إحدى القنوات بالحديث عن احتمال انتحاره، يهم بلدية القماطية أن توضح ما يلي:

استنكار نشر روايات غير مؤكدة: نستنكر بشدة التسرع في نشر روايات غير دقيقة تمس بكرامة الفقيد وتلحق ضرراً بأسرته، دون التحقق من المصادر الموثوقة أو انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

التأكيد على استمرار التحقيقات: نؤكد أن التحقيقات مستمرة بإشراف الجهات المختصة، وأي استنتاجات تُنشر قبل صدور النتائج الرسمية تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويش سير العدالة.

دعوة لوسائل الإعلام: نطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، والامتناع عن تداول معلومات غير موثقة تمس بسمعة أبناء المنطقة وتثير الفتنة.

تضامن مع عائلة الفقيد: تؤكد بلدية القماطية تضامنها الكامل مع عائلة الفقيد، وتدعو الجميع إلى احترام مشاعرهم، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية.