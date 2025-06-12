الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

محليات

بعد مقتل ناشط في القماطية.. بيان توضيحي للبلدية!

2025-06-12 | 05:27
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
بعد مقتل ناشط في القماطية.. بيان توضيحي للبلدية!
بعد مقتل ناشط في القماطية.. بيان توضيحي للبلدية!

صدر عن بلدية القماطية بياناًَ توضيحياً جاء فيه:

توضيحاً لما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول حادثة مقتل الفقيد المرحوم مسلم سلامي ناصر الدين، والتي تناولتها إحدى القنوات بالحديث عن احتمال انتحاره، يهم بلدية القماطية أن توضح ما يلي:

استنكار نشر روايات غير مؤكدة: نستنكر بشدة التسرع في نشر روايات غير دقيقة تمس بكرامة الفقيد وتلحق ضرراً بأسرته، دون التحقق من المصادر الموثوقة أو انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

التأكيد على استمرار التحقيقات: نؤكد أن التحقيقات مستمرة بإشراف الجهات المختصة، وأي استنتاجات تُنشر قبل صدور النتائج الرسمية تهدف إلى تضليل الرأي العام وتشويش سير العدالة.

دعوة لوسائل الإعلام: نطالب وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نقل الأخبار، والامتناع عن تداول معلومات غير موثقة تمس بسمعة أبناء المنطقة وتثير الفتنة.

تضامن مع عائلة الفقيد: تؤكد بلدية القماطية تضامنها الكامل مع عائلة الفقيد، وتدعو الجميع إلى احترام مشاعرهم، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية

بعد مقتل ناشط في القماطية.. بيان توضيحي للبلدية!

محليات

بلدية القماطية

سالم سامي نصر الدين

القماطية

العودة الى الأعلى
Aljadeed
منسى من الناقورة: لتجديد ولاية "اليونيفيل" من دون تعديلات
رسمياً وعبر الجديد.. "اليونيفيل" تحسم مصير مهمتها في جنوب لبنان

اقرأ ايضا في محليات

الرئيس عون غادر الى الفاتيكان للقاء البابا الجديد
06:27

الرئيس عون غادر الى الفاتيكان للقاء البابا الجديد

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي في طريقهما إلى روما في زيارة إلى الفاتيكان. وسيستقبل البابا لاون الرابع عشر يوم غد الرئيس عون في لقاء خاص وفق التقليد المعتمد في العلاقة بين رؤساء الجمهورية والأب الأقدس، تنضم بعده السيدة الاولى وأفراد العائلة في لقاء عائلي.

06:27

الرئيس عون غادر الى الفاتيكان للقاء البابا الجديد

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون واللبنانية الاولى السيدة نعمت عون ظهر اليوم مطار رفيق الحريري الدولي في طريقهما إلى روما في زيارة إلى الفاتيكان. وسيستقبل البابا لاون الرابع عشر يوم غد الرئيس عون في لقاء خاص وفق التقليد المعتمد في العلاقة بين رؤساء الجمهورية والأب الأقدس، تنضم بعده السيدة الاولى وأفراد العائلة في لقاء عائلي.

منسى من الناقورة: لتجديد ولاية "اليونيفيل" من دون تعديلات
06:19

منسى من الناقورة: لتجديد ولاية "اليونيفيل" من دون تعديلات

زار وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، والتقى القائد العام الجنرال آرولدو لازارو، في حضور عدد من ضباط "اليونيفيل " والجيش، وعقد إجتماع تم البحث في الإشكالات بين "اليونيفيل " والأهالي التي تكررت في بعض البلدات.

06:19

منسى من الناقورة: لتجديد ولاية "اليونيفيل" من دون تعديلات

زار وزير الدفاع اللواء ميشال منسى، مقر قيادة "اليونيفيل" في الناقورة، والتقى القائد العام الجنرال آرولدو لازارو، في حضور عدد من ضباط "اليونيفيل " والجيش، وعقد إجتماع تم البحث في الإشكالات بين "اليونيفيل " والأهالي التي تكررت في بعض البلدات.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025