المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نواف سلام ينفي حصول لقاء بينه وبين النائب حسين الخليل

تقدّم الدكتور خالد تدمري - العضو السابق في بلدية طرابلس - عبر وكيله المحامي مازن اسطنبولي بدعوى لدى قاضي التحقيق الأوّل في لبنان الشمالي ضد النائب إيهاب مطر"بجرم التشهير ونشر معلومات كاذبة ومضللة للنيل من مقامه وسمعته في الحقل العام وجرائم الإفتراء القدح والذم وتشويه السمعة"، مطالباً إياه "برفع الحصانة النيابة ليأخذ القضاء مجراه الذي نثق بعدالته"، ومقدّماً كافة المستندات والبراهين التي تثبت كذب الافتراءات التي ساقها النائب بحقه، والتي تعمّد من خلال نشرها الإساءة إلى مسيرته العلمية والبلدية المشرّفة، وسيعرض تفاصيلها أمام الرأي العام الطرابلسي خاصةً واللبناني عامةً من خلال إصدار بيان شامل أو عقد مؤتمر صحافي يعلن عنه.
أظهر مقطع مصور جرى تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي قيام الجيش اللبناني بنقل آليات ومحمولات عسكرية احداها تحمل "راجمة صواريخ"، يُرجح أنها تعود الى "حزب الله"، وجرى التقاط الفيديو عند اتوستراد صيدا باتجاه العاصمة بيروت، من دون تحديد المكان الذي صودرت منه تلك الآليات إن كان جنوب نهر الليطاني أم شماله. وكان رئيس الحكومة نواف سلام أعلن قبل يومين تفكيك أكثر من 500 مخزن سلاح في الجنوب.