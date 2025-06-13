تحسباً لأي طارئ.. اقفال مدارس الضاحية الجنوبية

أفادت معلومات الجديد أن عددًا من المدارس في الضاحية الجنوبية لبيروت أبلغت تلاميذها بالبقاء في منازلهم، وذلك بعد الضربة الإسرائيلية على إيران فجر اليوم، تخوفًا من أي تصعيد محتمل في لبنان.