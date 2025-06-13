مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني: التعدي علينا ليس موضوعا صغيرا وسنرد على الجرائم الإسرائيلية

وكالة إيسنا الإيرانية: اختلال في الإنترنت في معظم مناطق البلاد منذ ساعات بحسب إفادات مستخدمي مواقع التواصل

وكالة إيسنا الإيرانية: اختلال في الإنترنت في معظم مناطق البلاد منذ ساعات بحسب إفادات مستخدمي مواقع التواصل