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وكالة إيسنا الإيرانية: اختلال في الإنترنت في معظم مناطق البلاد منذ ساعات بحسب إفادات مستخدمي مواقع التواصل
وكالة إيسنا الإيرانية: اختلال في الإنترنت في معظم مناطق البلاد منذ ساعات بحسب إفادات مستخدمي مواقع التواصل
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2025-06-13 | 03:25
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مدير الطيران المدني لـ"الجديد": شركات عدة الغات رحلاتها الى بيروت لكن لا قرار بإقفال مطار رفيق الحريري الدولي
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