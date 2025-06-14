من لبنان الى غزة.. قافلة تنطلق لفك الحصار (فيديو)

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
اندلع حريق ضخم في أحد المستودعات داخل سوق الخضار المركزي في النبطية، ما أدى إلى اشتعال كمية كبيرة من أقفاص البلاستيك المخصصة لتوضيب الخضار والفواكه، وسط تصاعد كثيف لسحب الدخان الأسود في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل الجديد.وقد سارعت فرق الدفاع المدني اللبناني، إلى جانب الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية، إلى موقع الحريق، حيث عملت على محاصرته ومنع امتداده.
أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط الغاء رحلاتها الى العراق اليوم، وأصدرت بيانا جاء فيه: " نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، تعلن شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية اللبنانية إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل) ليوم السبت 14 حزيران 2025 وفق الجدول التالي: