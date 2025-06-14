من لبنان الى غزة.. قافلة تنطلق لفك الحصار (فيديو)



انطلقت اليوم مسيرة فك الحصار عن غزة من حلبا في عكار متجهة إلى طرابلس حيث تم التجمع في ساحة عبد الحميد كرامي. بعد ذلك ستستكمل المسيرة نحو بيروت ثم إلى البقاع وبعدها إلى دمشق وصولًا إلى ساحة الأمويين.. ومن هناك ستواصل رحلتها إلى الأردن ثم إلى ميناء العقبة حيث سينتقلوا بالباصات عن طريق العبارة إلى مصر ومنها إلى رفح المصرية قبل الوصول إلى غزة.

وتحمل القافلة على متنها ناشطين لبنانيين وفلسطينيين وجميع الركاب لديهم وثائق سفر وسجلات عدلية تؤكد عدم وجود أحكام قضائية عليهم.