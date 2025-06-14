طيران الشرق الأوسط يُلغي عددًا من رحلاته.. هذه وجهتها
أعلنت شركة طيران الشرق الاوسط الغاء رحلاتها الى العراق اليوم، وأصدرت بيانا جاء فيه: " نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي، تعلن شركة طيران شرق الأوسط خطوط الجوية اللبنانية إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و إربيل) ليوم السبت 14 حزيران 2025 وفق الجدول التالي:
|
الى
|
من
|
رقم الرحلة
|
بغداد
|
بيروت
|
ME320
|
بيروت
|
بغداد
|
ME321
|
بغداد
|
بيروت
|
ME322
|
بيروت
|
بغداد
|
ME323
|
اربيل
|
بيروت
|
ME324
|
بيروت
|
اربيل
|
ME325
لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة مركز الإتصالات MEA Call Center على الارقام التالية:
- الخط الارضي: 01-629999
- الخطين الساخنين: 1320 و1330 من أي هاتف أرضي أو خلوي دون أية كلفة إضافية
- الخطوط الخلوية: 81-477905 / 81-477906 / 81-477907 / 81-477908
أو عبر البريد الالكتروني [email protected] أو موقع الشركة www.mea.com.lb