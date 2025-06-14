طيران الشرق الأوسط يُلغي عددًا من رحلاته.. هذه وجهتها

اندلع حريق ضخم في أحد المستودعات داخل سوق الخضار المركزي في النبطية، ما أدى إلى اشتعال كمية كبيرة من أقفاص البلاستيك المخصصة لتوضيب الخضار والفواكه، وسط تصاعد كثيف لسحب الدخان الأسود في المنطقة، بحسب ما أفاد مراسل الجديد.



وقد سارعت فرق الدفاع المدني اللبناني، إلى جانب الهيئة الصحية الإسلامية وكشافة الرسالة الإسلامية، إلى موقع الحريق، حيث عملت على محاصرته ومنع امتداده.