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مساعدات للبنان في قطاع الطاقة؟ (أسرار الجمهورية)
2025-06-16 | 01:15
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مساعدات للبنان في قطاع الطاقة؟ (أسرار الجمهورية)
كتبت صحيفة الجمهورية في أسرارها التالي:
"تبلّغ لبنان من دولة عربية استعداداً جدّياً لتقديم المساعدات الضرورية والعاجلة، وخصوصاً في قطاع الطاقة وسائر المجالات الخدماتية".
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