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محليات

الجيش يُداهم مطلوبين في بريتال!

2025-06-18 | 05:04
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الجيش يُداهم مطلوبين في بريتال!
الجيش يُداهم مطلوبين في بريتال!

صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه، البيان التالي:

دهمت وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل عدد من المطلوبين في بلدة بريتال – بعلبك، وأوقفت المواطن (م.ع.) كونه مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار، وضبطت في حوزته أسلحة وذخائر حربية. كما دهمت وحدة أخرى تؤازرها دورية من مديرية المخابرات منازل مطلوبين في جرد عرسال، وأوقفت المواطنَين (ا.ح.) وشقيقه (ع.ح.) لاتجارهما بالأسلحة الحربية، وضبطت عددًا من القذائف والمذنبات، كذلك ضبطت في منطقة وادي فارا – جرد عرسال كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية. سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
 
 
الجيش يُداهم مطلوبين في بريتال!

محليات

الجيش اللبناني

لبنان

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